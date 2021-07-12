Юрий Сёмин оценил финал чемпионата Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о финальном матче Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 — по пенальти).



«Понравилось и проведение всего турнира в разных странах, и все матчи, которые проводили игроки. Наконец, футбол опять вернулся, были болельщики — это совсем другие эмоции. На этом чемпионате было много положительных моментов.

Финал очень понравился. Закономерно, что Италия победила. Они на протяжении всего времени были лучшей командой. Саутгейт планировал, что два свежих футболиста выйдут и забьют пенальти. Они не были уставшими, он думал, что они сыграют решающую роль. Но получилось всё наоборот, это футбол. Пенальти — это в какой-то степени лотерея. Но надо отдать должное Доннарумме — такое впечатление, будто он все ворота собой закрывает, физические данные у него сумасшедшие. Ребята из Англии неплохо били, но итальянец был на высоте», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.