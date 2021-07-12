Италия — первая страна, выигравшая чемпионат Европы по футболу и «Евровидение» в один год
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Накануне сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
В мае текущего года итальянская группа Måneskin стала победителем песенного конкурса «Евровидение». Таким образом, Италия стала первой страной, выигравшей чемпионат Европы по футболу и «Евровидение» в один год.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.
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