В Италии несколько болельщиков погибло во время празднования победы сборной на Евро-2020

В Италии несколько человек погибло во время массовых празднований победы национальной команды в финале чемпионата Европы — 2020 с Англией, сообщает La Repubblica.
По информации источника, ночью в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша, а ещё четыре человека были ранены. Сообщается, что все они ехали отмечать победу сборной Италии. В Фодже 32-летний мужчина на скутере был застрелен во время участия в футбольном празднике. Также ночью в Венеции в одном из каналов было обнаружено тело мужчины средних лет. Личность мужчины не установлена. В полиции не исключают, что смерть неизвестного могла быть связана с массовыми торжествами по поводу успеха сборной Италии на Евро-2020. Также сообщается о множестве раненых в разных городах Италии.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
- 12 июля 2021
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