Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 ушедшему из жизни Астори и миллионам итальянцев

Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 ушедшему из жизни Астори и миллионам итальянцев
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини посвятил победу «скуадры адзурры» на чемпионате Европы – 2020 миллионам итальянцев, президенту страны и ушедшему из жизни защитнику «Фиорентины» Давиде Астори. Об этом заявил сам Кьеллини на конференции в присутствии президента страны.

«Уважаемый президент, позвольте мне поблагодарить вас от себя и всей команды. Ваше присутствие было важным жестом. Мы хотели посвятить победу вам и миллионам итальянцев в мире, которые никогда не заставляли нас чувствовать себя одинокими, сопровождая нас в любом путешествии. Мы также посвящаем эту победу Давиде Астори, мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал.

Это группа игроков, которая никогда не падала духом, даже при трудностях, поддерживая друг друга и ставя интересы команды выше личности. Если мы здесь сегодня, то не только из-за забитых пенальти, но и потому, что мы изменились, поделившись нашей дружбой, одним из самых прекрасных чувств в жизни.

Маттео Берреттини (дошедший до финала престижного теннисного турнира Уимблдон, – прим. «Чемпионата»), в последние недели ты заставил нас мечтать, мы радовались, как если бы ты был товарищем по команде. Не останавливайся. Эта связь заставила нас почувствовать себя братьями Италии, готовыми ко всему этому и к зову страны, которую мы любим», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Новость по теме
Сборная Италии проехала на чемпионском автобусе по улицам Рима. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021