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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к Антуану Гризманну

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к Антуану Гризманну
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Два клуба АПЛ наблюдают за ситуацией вокруг нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Daily Express.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Однако, сам французский форвард хочет вернуться в «Атлетико». При этом, «Барселона» готова продать Гризманна, но не планирует вести переговоры с «Атлетико» по форварду, поскольку не хочет усиливать своего конкурента в Ла Лиге.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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