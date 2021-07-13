«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к Антуану Гризманну

Два клуба АПЛ наблюдают за ситуацией вокруг нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Daily Express.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Однако, сам французский форвард хочет вернуться в «Атлетико». При этом, «Барселона» готова продать Гризманна, но не планирует вести переговоры с «Атлетико» по форварду, поскольку не хочет усиливать своего конкурента в Ла Лиге.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.