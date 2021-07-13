Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу после последнего отбитого пенальти в финальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Англии.

«Я не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли», — приводятся слова Доннаруммы в «твиттере» GuillaumeMP.

Ранее сообщалось, что Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.