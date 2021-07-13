Стал известен порядок пенальтистов сборной Англии в финале Евро-2020

Стали известны подробности серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен).
Первыми у англичан били нападающий Гарри Кейн и защитник Гарри Магуайр — оба свои удары реализовали. Затем форвард Маркус Рашфорд попал с штангу, а полузащитники Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли переиграть вратаря.
Как сообщает Daily Mail, если бы Сака забил пятый пенальти, следом исполнять удар отправились бы хавбек Джек Грилиш, голкипер Джордан Пикфорд и полузащитник Калвин Филлипс. При этом нападающий Рахим Стерлинг отправился бы к точке не раньше девятой попытки. Отмечается, что Пикфорд изначально был шестым в списке, но Грилиш вызвался пробить раньше и должен был занять его место.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
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