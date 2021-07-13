КОНМЕБОЛ представила символическую сборную Кубка Америки

Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на своей странице в «Твиттере» представила символическую сборную Кубка Америки — 2021.



В символическую команду турнира вошли четыре игрока сборной Аргентины, которая стала победителем Кубка Америки. Также в сборную попали три бразильских футболиста, чилиец, колумбиец, перуанец и эквадорец.



Символическая сборная Кубка Америки — 2021: Дамиан Мартинес (Аргентина), Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили), Йосимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина), Луис Диас (Колумбия), Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

Фото: Официальный сайт КОНМЕБОЛ

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.