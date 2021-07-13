Станислав Черчесов обратился к болельщикам сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды.
«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России. Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную». Затем было ещё немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.
Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами, и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».
- 13 июля 2021
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