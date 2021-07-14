Почётный президент РФС поддержал возможную реформу РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.



«Дюков уже давно говорит, что нашему чемпионату не хватает интенсивности. Для этого нужно меньше проходных матчей. Идея реформы правильная. Правильно и то, что РФС будет обсуждать эту реформу. Нужно время, чтобы понять все плюсы и минусы. Клубы тоже должны высказать своё мнение. Клубы из нижней части таблицы будут против. Однако, это не вина РФС, что эти клубы не развиваются. Реформа ориентирована на топ-клубы РПЛ.



Я — сторонник ужесточения лимита. Легионеры закрывают места для наших молодых футболистов, которых нужно искать и развивать. Многие считают, что молодые не растут из-за нехватки конкуренции. Чалов три года назад подавал большие надежды, а потом сдулся. Все говорили, что это из-за того, что в ЦСКА нет конкуренции. Потом появились: Гайч, Рондон и Шкурин. Чалов сел на лавку. И что, лучше стало? Проблема не в системе, а в работе с молодыми футболистами», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.