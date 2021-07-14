Олег Яровинский поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Лимит нужно пересмотреть, в данном виде он вредит абсолютно всем. Налог на роскошь? Это всё обсуждаемо, оптимальное решение мы все вместе можем найти. Какие-то варианты регуляции прихода иностранцев, в том числе и финансовые, можно обсудить. Голова в лиге у всех работает нормально. Всегда, когда появляется что-то новое, легче всего сказать «нет». Но мне лично представляется, что реформа странная – надо разобраться. Я участвовал в консультации, мы обсуждали лимит и различные вещи по функционированию клуба. Я не думал, что консультации приведут к таким изменениям.



Может, мы не всё примем, а отдельные куски. По лимиту я за то, чтобы было 10 иностранцев – как минимум, а в идеале лимит надо делать ещё меньше. Когда у нас было шесть плюс пять, то было по 12-13 иностранцев. Это и был некий искусственный лимит, который позволял нашим клубам чувствовать себя уверенно. Можно вернуться к формату с 12 людьми в заявке. Упадут зарплаты наших игроков? У хороших они никуда не денутся, но будет рынок: сейчас тяжело покупать, продавать игроков. Кто кого успел из русских приобрести – на них и сидим», — передаёт слова Яровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.