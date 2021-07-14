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Витория отметил самоотдачу футболистов «Спартака»

Витория отметил самоотдачу футболистов «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча предсезонного турнира с казанским «Рубином» (4:0) отметил самоотдачу футболистов московского клуба.

«Сборников постепенно вводим в рабочий процесс. Пока не могу сказать, кто будет основной парой центральных защитников. Нам нужны не просто 11 футболистов, а все игроки обоймы. Нам предстоит провести много матчей до декабря. Рад, что все ребята выкладываются до конца», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, московский «Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. Казанский «Рубин» (3) — на третьем месте. В первом туре Кубка Матч Премьер московская команда также разгромила «Сочи» со счётом 4:0

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