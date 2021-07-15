Клеймёнов — о чемпионстве: 100 лет «Спартаку» — праздник. Но надо набраться терпения

Замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов, ставший членом совета директоров «Спартака», поделился мнением о назначении Руя Витории на пост главного тренера.

«Как болельщику, мне интересно видеть изменения. Интересно видеть команду, которая играет более компактно. Решение по Витории принято. Надо дождаться результатов. Любой человек имеет право на то, чтобы ему дали время достичь каких-то результатов.

Я люблю команду всем сердцем — и давно. Болею за «Спартак» столько, сколько себя помню. Болею в любой ситуации, желаю победы. Если будут поражения, то такое случается. Силён не тот, кто не падает, а кто падает и идёт дальше.



100 лет — это праздник, большая дата. Но надо подождать, набраться терпения. Чтобы не было такого, как в анекдоте про галстук», — передаёт слова Клеймёнова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.