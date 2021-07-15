Футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса

Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, близких к руководству армейского клуба.
«Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники», — сказал один из источников «Чемпионату».
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. 14 июля красно-синие завершили второй тренировочный сбор, который проходил в Австрии. 19 июля ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч.
- 15 июля 2021
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