Президент РФС рассказал, какие задачи будут у нового тренера сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, чего нужно будет добиться новому главному тренеру сборной России.



«Задачи у нас такие: краткосрочная — выйти на чемпионат мира — 2022, вторая, долгосрочная — новый тренер должен продолжить создание строительства новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Под эти задачи мы и ищем тренера. Желательно, чтобы он был готов и мог их решить. Как только будут достигнуты договорённости, мы всё сообщим. На вопрос про конкретные кандидатуры мы ответить не сможем. Вы прекрасно понимаете, что найти тренера под наши цели — задача непростая», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сборная России провалилась на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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