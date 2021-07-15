Юрист считает, что у футболистов ЦСКА не может быть оснований для медотвода от вакцинации

Адвокат Андрей Князев высказался о ситуации в ЦСКА, чьи футболисты в полном составе отказались привиться от коронавируса.



«К ЦСКА никаких претензий не может быть, пока вроде бы в судебной практике нет претензий к работодателям. Но клуб вправе ограничить вход на территорию и выезд на сборы и пускать только вакцинированных, переболевших и обладающих QR-кодом. Вряд ли для футболистов возможен медотвод из-за заболеваний. С заболеваниями, при которых даётся этот отвод, они бы в футбол не играли. Вроде бы всё добровольно, но ничто не мешает, сославшись на эпидемиологическую обстановку, изменить правила так, что фактически люди не будут допущены. Как сейчас делают практически все университеты.



Думаю, отказ футболистов является временным. И многие будут рисковать рабочим местом. Возьмут, отстранят. Ничто не мешает работодателю или другим органам применять побуждающие санкции или изменения правил», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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