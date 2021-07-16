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Мевля близок к заключению контракта с турецким «Аланьяспором»

Мевля близок к заключению контракта с турецким «Аланьяспором»
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31-летний словенский защитник Миха Мевля, знакомый многим по выступлению в Российской Премьер-Лиге и находящийся в статусе свободного агента, достиг соглашения о подписании контракта с клубом турецкой Суперлиги – «Аланьяспором». Об этом сообщает Ajansspor.com.

Сезон-2020/2021 «Аланьяспор» завершил на 7-м месте в чемпионате Турции, набрав 60 очков в 40 играх.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны казанского «Рубина» и московского ЦСКА.

Мевля защищал цвета «Сочи» с 2019 года, а до этого выступал за «Зенит», «Ростов» и зарубежные клубы. В минувшем сезоне 31-летний игрок провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил три жёлтые карточки.

В сборной Словении Мевля дебютировал в июне 2016 года, с тех пор он провёл за национальную команду 39 встреч.

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