Мевля близок к заключению контракта с турецким «Аланьяспором»

31-летний словенский защитник Миха Мевля, знакомый многим по выступлению в Российской Премьер-Лиге и находящийся в статусе свободного агента, достиг соглашения о подписании контракта с клубом турецкой Суперлиги – «Аланьяспором». Об этом сообщает Ajansspor.com.



Сезон-2020/2021 «Аланьяспор» завершил на 7-м месте в чемпионате Турции, набрав 60 очков в 40 играх.



Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны казанского «Рубина» и московского ЦСКА.



Мевля защищал цвета «Сочи» с 2019 года, а до этого выступал за «Зенит», «Ростов» и зарубежные клубы. В минувшем сезоне 31-летний игрок провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил три жёлтые карточки.



В сборной Словении Мевля дебютировал в июне 2016 года, с тех пор он провёл за национальную команду 39 встреч.