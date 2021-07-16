Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал татуировку в честь победы в Кубке Америки. Напомним, в финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию, а победный гол в матче на 22-й минуте забил Ди Мария.

«Большое спасибо, друг, за эту татуировку. Наступил день, когда я могу сделать себе один из трофеев, который больше всего хотел иметь на своей коже на всю жизнь. Давай, Аргентина!» — написал Ди Мария в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Ди Марии.

Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.