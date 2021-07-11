Ди Мария — о победе в Кубке Америки: Месси сказал, что это был мой финал

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал победу в финальном матче Кубка Америки с национальной командой Бразилии (1:0). Напомним, Ди Мария стал автором победного гола аргентинской сборной.



«Это незабываемо. Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал. Матч-реванш за тот финал, в котором я не смог играть. Это должно было произойти сейчас, и это произошло. Я благодарен семье и всем людям, которые нас поддерживали, а также всем сумасшедшим, которые приехали на финал. Близится чемпионат мира, и эта победа — огромный позитивный толчок для нас», — приводит слова Ди Марии Goal.com.



В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

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