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Президент «Реала» жёстко критиковал Фигу и Гути. Опубликованы новые записи

Президент «Реала» жёстко критиковал Фигу и Гути. Опубликованы новые записи
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Marca со ссылкой на El Confidencial опубликовала новые скандальные цитаты президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, на которых он подвергает критике полузащитников Луиша Фигу и Хосе Марию Гутьерреса, известного как Гути.

«Фигу всё портит в раздевалке. Он ведёт себя как сукин сын. Как и Рауль. Эти двое — худшие», — сказал Перес в личном разговоре в 2006 году.

Спустя шесть лет, в 2012-м, глава «Королевского клуба» грубо высказался о Гути. По словам Переса, футболист «совсем спятил» и «он сам себе главный враг».

Фигу перешёл в «Реал» из «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2005 года. Гути является воспитанником «сливочных» и защищал их цвета большую часть карьеры, с 1994 по 2010 год.

Ранее появились записи, свидетельствующие о том, что Перес оказывал давление на испанские СМИ.

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