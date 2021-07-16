Президент «Реала» жёстко критиковал Фигу и Гути. Опубликованы новые записи

Marca со ссылкой на El Confidencial опубликовала новые скандальные цитаты президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, на которых он подвергает критике полузащитников Луиша Фигу и Хосе Марию Гутьерреса, известного как Гути.



«Фигу всё портит в раздевалке. Он ведёт себя как сукин сын. Как и Рауль. Эти двое — худшие», — сказал Перес в личном разговоре в 2006 году.



Спустя шесть лет, в 2012-м, глава «Королевского клуба» грубо высказался о Гути. По словам Переса, футболист «совсем спятил» и «он сам себе главный враг».



Фигу перешёл в «Реал» из «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2005 года. Гути является воспитанником «сливочных» и защищал их цвета большую часть карьеры, с 1994 по 2010 год.



Ранее появились записи, свидетельствующие о том, что Перес оказывал давление на испанские СМИ.