«Рубин» расторг контракт с Зурико Давиташвили
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Футбольный клуб «Рубин» и 20-летний грузинский полузащитник Зурико Давиташвили расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.
Зурико перешёл в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за главную команду казанского клуба 28 матчей, забил два гола. Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги провёл в аренде в волгоградском «Роторе», сыграл за команду 20 матчей и не отличился результативными действиями.
Давиташвили является воспитанником тбилисского «Динамо». В 2018 году хавбек присоединился к тбилисскому «Локомотиву» и провёл в команде один год. Затем Давиташвили уехал в Россию, присоединившись к «Рубину». Его трансферная стоимость оценивается в € 2,5 млн.
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