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Сборную Италии наградили орденами за победу на Евро-2020

Сборную Италии наградили орденами за победу на Евро-2020
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Президент Италии Серджо Маттарелла наградил футболистов национальной команды орденами за победу на чемпионате Европы – 2020, сообщает сайт президента Италии.

Все игроки получили высший орден страны — «За заслуги перед Итальянской Республикой». Великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести) стали президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини. Статус командора ордена (4-я степень) получили Габриэле Ориали и Джанлука Виалли. Капитан национальной команды Джорджо Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), все остальные игроки – кавалерами (6-я степень).

Напомним, сборная Италии стала победителем чемпионата Европы — 2020. Итальянская команда в финале турнира играла со сборной Англии. Встреча прошла 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

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