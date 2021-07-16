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Джордан Ларссон: наверное, при Витории буду играть ниже, на позиции десятого номера

Джордан Ларссон: наверное, при Витории буду играть ниже, на позиции десятого номера
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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон оценил нового главного тренера команды Руя Виторию и поделился ожиданиями от своей будущей позиции на поле.

«Пока Руй Витория провёл с командой всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема. У меня ещё не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдёт.

Он компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, это уверенность непременно передаётся команде.

Моя позиция? Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше «опущусь» и буду играть чистого десятого номера, в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих.

Всем понятно, что «Спартак» хочет стать чемпионом. Это и есть моя личная цель», — приводит слова Ларссона «Советский спорт».

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