УЕФА отдал Дублину и Бильбао финалы ЛЕ за то, что отобрал у городов матчи Евро-2020

Сегодня, 16 июля, исполнительный комитет УЕФА принял ряд решений по поводу мест проведения финалов Лиги Европы.

После отзыва прав на проведение Евро-2020 у Дублина и Бильбао исполнительный комитет УЕФА утвердил мировое соглашение, которое включает организацию будущих финалов клубных турниров в этих городах. В УЕФА подчеркнули, что уважают усилия и финансовые вложения городов для подготовки к проведению международных матчей.

Так, Дублину достался финал Лиги Европы сезона-2023/2024. Бильбао, в свою очередь, примет финал Лиги Европы в сезоне-2024/2025, а также финал женской Лиги чемпионов в 2024 году.

Напомним, ранее УЕФА также утвердил места проведения четырёх ближайших финалов Лиги чемпионов: Санкт-Петербург, Стамбул, Лондон и Мюнхен.