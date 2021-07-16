УЕФА отдал Дублину и Бильбао финалы ЛЕ за то, что отобрал у городов матчи Евро-2020
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Сегодня, 16 июля, исполнительный комитет УЕФА принял ряд решений по поводу мест проведения финалов Лиги Европы.
После отзыва прав на проведение Евро-2020 у Дублина и Бильбао исполнительный комитет УЕФА утвердил мировое соглашение, которое включает организацию будущих финалов клубных турниров в этих городах. В УЕФА подчеркнули, что уважают усилия и финансовые вложения городов для подготовки к проведению международных матчей.
Так, Дублину достался финал Лиги Европы сезона-2023/2024. Бильбао, в свою очередь, примет финал Лиги Европы в сезоне-2024/2025, а также финал женской Лиги чемпионов в 2024 году.
Напомним, ранее УЕФА также утвердил места проведения четырёх ближайших финалов Лиги чемпионов: Санкт-Петербург, Стамбул, Лондон и Мюнхен.
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