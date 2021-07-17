Партнёры Кейна по сборной Англии считают, что форвард намерен перейти в «Манчестер Сити»

Партнёры нападающего Гарри Кейна по сборной Англии считают, что он может отказаться приступить к предсезонным тренировкам с «Тоттенхэм Хотспур», чтобы попытаться перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.
Ранее в СМИ публиковалась информация, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».
- 17 июля 2021
-
03:38
-
02:55
-
02:27
-
01:56
-
01:43
-
01:30
-
00:53
-
00:51
-
00:30
-
00:22
- 16 июля 2021
-
23:55
-
23:48
-
23:19
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:44
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:18
-
21:02
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:10
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:39
-
19:20