Партнёры Кейна по сборной Англии считают, что форвард намерен перейти в «Манчестер Сити»

Партнёры нападающего Гарри Кейна по сборной Англии считают, что он может отказаться приступить к предсезонным тренировкам с «Тоттенхэм Хотспур», чтобы попытаться перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

Ранее в СМИ публиковалась информация, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».