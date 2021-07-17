«Динамо» выкупило контракт Гильермо Варелы у «Копенгагена»
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«Динамо» объявило о выкупе контракта защитника «Копенгагена» Гильермо Варелы. Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с московским клубом рассчитано на два года.
Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее футболист выступал за «Пеньяроль», «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». В минувшем сезоне уругвайский игрок принял участие в 19 матчах за «Динамо» и не отличился результативными действиями.
Московское «Динамо» в 30 матчах набрало 50 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 23 июля.
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