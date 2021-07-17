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Победитель Суперкубка России получит обновлённый трофей

Победитель Суперкубка России получит обновлённый трофей
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Победитель Суперкубка России будет награждён обновлённым трофеем, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Новый приз за победу в Суперкубке сохранил черты предшественника.

Кубок сделан из латуни и весит 15 килограммов, его тяжесть символизирует усилия, затраченные участниками матча в минувшем сезоне. Дизайнеры обновили текстуру, сделали контуры более динамичными и современными. Предыдущий трофей был передан на вечное хранение «Зениту». В 2020-м петербуржцы стали пятикратными победителями турнира.

Сегодня, 17 июля, состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Встреча пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

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