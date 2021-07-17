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Томас Цорн приехал на матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив»

Томас Цорн приехал на матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн замечен на трибунах стадиона «Калининград», где сегодня состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Напомним, Цорн с мая 2019 года по июль 2020-го был генеральным директором «Спартака». На этой должности Цорна сменил Шамиль Газизов, проработавший в московском клубе около полугода.

После ухода Цорна из руководства красно-белых СМИ сообщали, что специалист займёт одну из руководящих должностей в «Локомотиве» вместе с Ральфом Рангником. Последний в итоге подписал контракт с «железнодорожниками», а вопрос прихода в «Локо» Томаса Цорна больше пока не поднимался.

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Источник: Цорн и Рангник станут сотрудниками «Локомотива»
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