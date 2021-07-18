ЦСКА отклонил предложение «Брентфорда» по Влашичу в размере € 15 млн

23-летний хорватский атакующий полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заинтересовал один из клубов английской Премьер-лиги – «Брентфорд». Об этом сообщает журналист SportItalia Руди Галетти в «Твиттере».

Как отмечает источник, армейцы отклонили предложение «Брентфорда» по Влашичу в размере € 15 млн. При этом сам Никола настаивает на своём уходе из ЦСКА в «Милан», поэтому красно-синие готовы рассмотреть варианты с арендой игрока, но только при условии включения пункта об обязательном выкупе.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.