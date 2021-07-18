Паредес: мечтал, что Месси перейдёт в «ПСЖ», но это не произойдёт

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес высказался о несостоявшемся переходе в клуб его партнёра по сборной Аргентины — нападающего Лионеля Месси.



«В клубе было очень много разговоров, когда стало известно, что Лео может перебраться в Париж. Я мечтал, что он к нам перейдёт, но этого не произойдёт. Надеюсь, ему нравится место, где он сейчас играет», — приводит слова Паредеса ESPN.



Напомним, в конце июня у Месси истёк контракт с «Барселоной», однако, по всей видимости, в ближайшее время он подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми.



Неделю назад Лионель выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. В финальном матче его команда победила Бразилию (1:0). Для Месси это первый трофей со сборной с 2008 года, когда он завоевал золото на Олимпийских играх.