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Паредес: мечтал, что Месси перейдёт в «ПСЖ», но это не произойдёт

Паредес: мечтал, что Месси перейдёт в «ПСЖ», но это не произойдёт
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес высказался о несостоявшемся переходе в клуб его партнёра по сборной Аргентины — нападающего Лионеля Месси.

«В клубе было очень много разговоров, когда стало известно, что Лео может перебраться в Париж. Я мечтал, что он к нам перейдёт, но этого не произойдёт. Надеюсь, ему нравится место, где он сейчас играет», — приводит слова Паредеса ESPN.

Напомним, в конце июня у Месси истёк контракт с «Барселоной», однако, по всей видимости, в ближайшее время он подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми.

Неделю назад Лионель выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. В финальном матче его команда победила Бразилию (1:0). Для Месси это первый трофей со сборной с 2008 года, когда он завоевал золото на Олимпийских играх.

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