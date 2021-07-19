«Жители страны будут только по телевизору видеть топ-клубы». Федотов – о реформе РПЛ

54-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавляющий «Сочи», выразил мнение о возможной реформе Российской Премьер-Лиги, предложенной нидерландской компанией Hypercube.

«Понятно, что у Hypercube огромный опыт. В тех странах, где они это применяли, реформы имели положительный эффект, там появлялось много интересных матчей, так называемых топ-матчей, борьба на протяжении всего турнира, не было болота, скажем так. Но здесь мы говорим о том, что те страны в разы меньше России. Мы просто и так наблюдаем, как с небосклона исчезает очень много команд. На Дальнем Востоке команд практически не осталось.

Возвращаясь к истокам советского, российского футбола, мы говорим о том, что футбол был представлен повсеместно. На всей территории было много команд, много футболистов, много соревнований, начиная с детско-юношеских турниров. Большая часть населения участвовала в организации этого футбольного хозяйства. Естественно, чем больше людей, тем больше футболистов хорошего уровня появлялось в этом большом многообразии.

Здесь, получается, да, несомненно в этой шестёрке будет больше топ-матчей, но у нас огромная территория. В связи с этим не хотелось бы терять аудиторию. «Зенит», «Спартак» любимы везде. Когда «Спартак» приезжает в любой город, команда-хозяин как будто играет на выезде, потому что очень много болельщиков «Спартака». Для зрителей и популяризации футбола очень важно, чтобы наш футбол все-таки сохранил эту целостность, и каждый имел возможность видеть наши топ-команды.

Здесь ситуация складывается таким образом: пока не попробуем, никто не поймет. Я просто высказал свои мысли, то, что может произойти. Жители нашей страны будут только по телевизору видеть топ-клубы. Думаю, это несправедливо по отношению к болельщикам других команд», — приводит слова Федотова сайт телеканала «Матч ТВ», ссылаясь на эфир программы «Мастера спорта» на радио «Маяк».