Экс-игрок «Сочи» Миха Мевля заключил контракт с турецким клубом

Словенский защитник Миха Мевля стал игроком «Аланьяспора», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение бывшего футболиста «Сочи» с турецкой командой рассчитано на три года.
«Это новый опыт для меня. Я очень рад быть здесь. Я хорошо знаю Турцию и слышал много хороших отзывов об этом клубе. Мне не терпится сыграть перед нашими болельщиками. Никто не должен сомневаться, что я сделаю всё, чтобы они были счастливы. Я полностью сконцентрирован на работе», — отметил Мевля.
Фото: Официальный сайт «Аланьяспора»
Напомним, Мевля защищал цвета «Сочи» с 2019 года, а до этого выступал за «Зенит», «Ростов» и зарубежные клубы. В минувшем сезоне 31-летний игрок провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил три жёлтые карточки.
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