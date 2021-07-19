«Ахмат» сыграл вничью с аравийским клубом в товарищеском матче

Сегодня, 19 июля, грозненский «Ахмат» сошёлся в товарищеском матче с клубом «Аль-Фат» из Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Счёт в матче открыл «Аль-Фат», который забил быстрый гол на 5-й минуте. Однако уже на 22-й минуте Евгений Харин восстановил статус-кво. Второй тайм развивался по похожему сценарию. На 75-й минуте аравийская команда вышла вперёд, а на 86-й минуте «Ахмат» сравнял счёт усилиями Игоря Коновалова. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.
Чемпионат России для «Ахмата» начнётся 25 июля. Грозненский клуб сыграет с «Крыльями Советов».
В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». «Ахмат» занял 11-е место.
- 19 июля 2021
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