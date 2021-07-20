Президент РПЛ: участвуем в привлечении пивных брендов. В каждом клубе есть свои лоббисты

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с возможным возвращением пива на стадионы.



«Мы участвуем в лоббировании и привлечении пивных брендов. Более того, в каждом клубе есть свои лоббисты, некоторые даже вхожи в думу. На определённом этапе зашли далеко в этом вопросе, а потом была пауза. Всё достаточно длинно осуждалось. Могу сказать о том, что Федун затронул этот вопрос и мы посмотрели его интервью. Многие клубы поднимали этот вопрос и продолжают лоббировать эту тему. Сегодня было оперативное совещание, и мы с РФС обсуждали эту тему.



Что касается дохода, пивные компании помогли бы здорово не только футболу, но и другим видам спорта», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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