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В РПЛ рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID

В РПЛ рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID
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В Российской Премьер-Лиге рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID на матчах чемпионата России.

«Перед нами была задача, год назад, президентом РФС – попробовать добровольную идентификацию на базе клубов РПЛ. Было добавление в регламент и положение существовало. На практике клубы показали, как это работает. В обязательной идентификации мы участвовать не будем», — передаёт слова президента РПЛ Сергея Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Это госпрограмма, в которой мы сегодня не участвуем, у нас есть другая система идентификации, добровольная. По ней мы и работаем», — передаёт слова директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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