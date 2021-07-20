В РПЛ рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID

В Российской Премьер-Лиге рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID на матчах чемпионата России.

«Перед нами была задача, год назад, президентом РФС – попробовать добровольную идентификацию на базе клубов РПЛ. Было добавление в регламент и положение существовало. На практике клубы показали, как это работает. В обязательной идентификации мы участвовать не будем», — передаёт слова президента РПЛ Сергея Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Это госпрограмма, в которой мы сегодня не участвуем, у нас есть другая система идентификации, добровольная. По ней мы и работаем», — передаёт слова директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.