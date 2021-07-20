В РПЛ рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID
Поделиться
В Российской Премьер-Лиге рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID на матчах чемпионата России.
«Перед нами была задача, год назад, президентом РФС – попробовать добровольную идентификацию на базе клубов РПЛ. Было добавление в регламент и положение существовало. На практике клубы показали, как это работает. В обязательной идентификации мы участвовать не будем», — передаёт слова президента РПЛ Сергея Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Это госпрограмма, в которой мы сегодня не участвуем, у нас есть другая система идентификации, добровольная. По ней мы и работаем», — передаёт слова директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Комментарии
- 20 июля 2021
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:12
-
14:09
-
14:02
-
13:52
-
13:51
-
13:46
-
13:32
-
13:31
-
13:26
-
13:20
-
12:58
-
12:57
-
12:41
-
12:36
-
12:15
-
11:50
-
11:47
-
11:28
-
11:26
-
10:54
-
10:50
-
10:23
-
10:09
-
10:01
-
09:49
-
09:29
-
09:28
-
08:55
-
08:30
Партнерский контент