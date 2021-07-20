Зурико Давиташвили стал игроком тульского «Арсенала»

«Арсенал» подписал контракт с полузащитником Зурико Давиташвили, сообщает пресс-служба тульского клуба.



20-летний грузинский полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской Премьер-Лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провел на правах аренды в волгоградском «Роторе». Полузащитник имеет опыт выступления за сборную Грузии (семь матчей).



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге тульская команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков по итогам сезона.

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