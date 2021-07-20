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В заявке клуба ПФЛ оставили одно место для Хабиба Нурмагомедова

В заявке клуба ПФЛ оставили одно место для Хабиба Нурмагомедова
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Футбольный клуб из Махачкалы «Легион Динамо», выступающий в ПФЛ, всё ещё надеется на подписание контракта с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом заявил президент клуба Шамиль Лахиялов.

«Диалогов о возможном подписании с тех пор не вели, но, знаете, он ведь не сказал нам тогда «категорически нет». Сейчас он всё ещё в США, там помогал Исламу Махачеву готовиться к бою. Но у нас есть информация, что уже в августе Хабиб снова возвратится в республику. Думаю, что в этот момент мы вернёмся к обсуждению контракта.

Так что хочу сообщить всем, кто думает, что это были лишь слова. Нет, мы правда ждём его ответа и от своей идеи не отказываемся. Одно место в заявке специально для Хабиба всё ещё есть. Держать будем его до последнего — до 7 сентября. Он в курсе, что мы ждём ответа», — приводит слова Лахиялова Legalbet.

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