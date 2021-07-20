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«Эвертон» объявил о подписании Беговича

«Эвертон» объявил о подписании Беговича
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«Эвертон» на своём официальном сайте сообщил о переходе 34-летнего боснийского вратаря Асмира Беговича, ранее принадлежавшего «Борнмуту».

Бегович подписал контракт на год с опцией продления ещё на один сезон.

Бегович выступал за множество различных клубов, таких как «Портсмут», «Сток Сити», «Челси», азербайджанский «Карабах» и итальянский «Милан».

Кроме того, сегодня «Эвертон» объявил о переходе 30-летнего полузащитника Эндроса Таунсенда. Соглашение Таунсенда с «Эвертоном» рассчитано до конца июня 2023 года. Таунсенд выступал за «Кристал Пэлас» с 2016 года. В июне текущего года срок действия контракта полузащитника с клубом истёк. В сезоне-2020/2021 Таунсенд принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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