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Бернард из «Эвертона» ведёт переговоры с клубом из ОАЭ. Ранее им интересовался «Зенит»

Бернард из «Эвертона» ведёт переговоры с клубом из ОАЭ. Ранее им интересовался «Зенит»
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28-летний бразильский атакующий полузащитник «Эвертона» Бернард уже в ближайшее время может сменить клуб. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, переговоры с футболистом ведёт клуб из ОАЭ — «Аль Шараджа», который предлагает бразильцу солидный контракт сроком до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Бернардом интересуется санкт-петербургский «Зенит», однако никакой конкретики в переговорах по игроку не было. В свою очередь, «Эвертон» положительно смотрит на перспективу расставания с бразильцем — тренерский штаб на него не рассчитывает, а продажа игрока пополнит бюджет клуба и разгрузит зарплатную ведомость.

Бернард перешёл в «Эвертон» в 2018 году свободным агентом из донецкого «Шахтёра». Ранее бразилец выступал за «Атлетико Минейро». В сезоне-2020/2021 футболист провёл в составе «ирисок» 18 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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