«Динамо» отдало грузинского полузащитника Гагнидзе в аренду «Уралу»

Московское «Динамо» на своём сайте сообщило о переходе полузащитника Луки Гагнидзе в «Урал».



18-летний грузинский футболист присоединился к екатеринбургской команде на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Договор не предусматривает опцию выкупа.



«Динамо» объявило о переходе Гагнидзе из тбилисского «Динамо» 5 июля. О том, что Лука подписал контракт с московским клубом, «Чемпионат» сообщил в конце июня.



В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 700 тыс. Сообщалось, что «Динамо» отдаст игрока в аренду.



«Динамо» в минувшем сезоне заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и упустило возможность выступить в еврокубках.

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