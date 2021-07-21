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Слуцкий прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги конференций для «Рубина»

Слуцкий прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги конференций для «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Напомним, казанский клуб сыграет с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

«Думаю, что «Ракув», конечно, выиграет в той паре. Очень тяжёлый жребий на самом деле. Потому что команда, которая в том году заняла второе место в чемпионате Польши, сейчас только что выиграла Суперкубок, укомплектована достаточно хорошо, развивающаяся команда. Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Не только «Рубин», а все российские клубы. Они в числе сеянных, а мы нет, и, на мой взгляд, никакого фаворита или аутсайдера в этом противостоянии нет. Будет тяжелое противостояние», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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