Слуцкий прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги конференций для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Напомним, казанский клуб сыграет с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).
«Думаю, что «Ракув», конечно, выиграет в той паре. Очень тяжёлый жребий на самом деле. Потому что команда, которая в том году заняла второе место в чемпионате Польши, сейчас только что выиграла Суперкубок, укомплектована достаточно хорошо, развивающаяся команда. Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Не только «Рубин», а все российские клубы. Они в числе сеянных, а мы нет, и, на мой взгляд, никакого фаворита или аутсайдера в этом противостоянии нет. Будет тяжелое противостояние», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 21 июля 2021
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