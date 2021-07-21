Божович — о реформе РПЛ: голландцы забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи

Бывший тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о проекте реформы РПЛ, разработанном агентством Hypercubе.
«Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно. Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы», — цитирует Божовича Sport24.
Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс ранее детально рассказал о предлагаемых реформах в Российской Премьер-Лиге.
- 21 июля 2021
-
23:08
-
22:50
-
22:41
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:55
-
21:39
-
21:34
-
21:18
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:06
-
19:45
-
19:37
-
19:23
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:36
-
18:22
-
18:10
-
18:10
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:34