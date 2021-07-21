Божович — о реформе РПЛ: голландцы забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи

Бывший тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о проекте реформы РПЛ, разработанном агентством Hypercubе.



«Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно. Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы», — цитирует Божовича Sport24.

Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс ранее детально рассказал о предлагаемых реформах в Российской Премьер-Лиге.