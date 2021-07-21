«Валенсия» с Черышевым разгромила «Атромитос»

В товарищеском матче «Валенсия» разгромила греческий «Атромитос». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды.

Голами в составе валенсийцев отметились Ману Вальехо, Хасон и Гонсалу Гедеш. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал встречу на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва. Хавбек отыграл весь второй тайм, результативными действиями не отметился.

16 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Валенсия» и «Вильярреал». Встреча завершилась победой «летучих мышей» со счётом 3:2. Гол Черышева стал победным.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.