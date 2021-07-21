«Валенсия» с Черышевым разгромила «Атромитос»

В товарищеском матче «Валенсия» разгромила греческий «Атромитос». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды.
Голами в составе валенсийцев отметились Ману Вальехо, Хасон и Гонсалу Гедеш. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал встречу на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва. Хавбек отыграл весь второй тайм, результативными действиями не отметился.
16 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Валенсия» и «Вильярреал». Встреча завершилась победой «летучих мышей» со счётом 3:2. Гол Черышева стал победным.
Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.
- 21 июля 2021
-
23:08
-
22:50
-
22:41
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:55
-
21:39
-
21:34
-
21:18
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:06
-
19:45
-
19:37
-
19:23
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:36
-
18:22
-
18:10
-
18:10
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:34