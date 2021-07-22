«Отвратительно. Эти люди опозорили Англию». Эвра — об атаке расистов на игроков после Евро

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мыслями о расистских оскорблениях, которым подверглись молодые футболисты сборной Англии — Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — после неудачи в серии пенальти в финале чемпионата Европы — 2020 с Италией (1:1, 2:3 пен.).



«Футбол — это зрелище, которое приносит кучу эмоций. И когда люди разочарованы, начинается поток ненависти. Не знаю почему, но вместо слов «он плохой игрок» и «он должен забивать пенальти» они начинают приплетать религию и расу.



Меня не удивило то, что случилось с Рашфордом, Санчо и Сакой. По-моему, это отвратительно. Этим людям должно быть стыдно, они опозорили Англию. Мне было больно за этим наблюдать. Особенно с учётом того, что эти юные футболисты могут быть не такими сильными, как остальные. Несправедливо так относиться к ним, мы должны ими гордиться. Я не англичанин, но, поверьте, я очень гордился тем, как Англия выступила на Евро», — приводит слова Эвра Sky Sports.

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