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Джеррард: я бы никогда не смог тренировать «Эвертон»

Джеррард: я бы никогда не смог тренировать «Эвертон»
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Легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне являющийся главным тренером шотландского «Рейнджерс», заявил, что никогда не смог бы возглавить «Эвертон».

«Я был в шоке от того факта, что меня сватали в «Эвертон». Не знаю, откуда взялись такие слухи В СМИ. Я бы никогда не смог тренировать этот клуб. Меня не удивило, что Бенитес возглавил «Эвертон». Он не родился в этом городе и не провёл всю свою карьеру в «Ливерпуле», поэтому мы с ним находимся в разных ситуациях. К тому же, Рафаэль неоднократно говорил о желании вернуться в АПЛ», — приводит слова Джеррарда ESPN.

Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры — с 1998 по 2015 год. С красными он завоевал два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА. В качестве тренера Джеррард привёл шотландский «Рейнджерс» к первому месту чемпионата страны.

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Источник: Джеррард – кандидат на пост главного тренера «Эвертона»
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