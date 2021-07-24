Новичок киевского «Динамо» Рамирес объяснил, почему не перешёл в «Рубин»

Новичок киевского «Динамо» Эрик Рамирес объяснил, почему не перешёл в казанский «Рубин».
«Мог ли перейти в «Рубин»? Действительно, такая возможность была. Но с «Рубином» не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных.
Далее я получил приглашение из киевского «Динамо» и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов — возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины», — приводит слова Рамиреса официальный сайт киевского «Динамо».
Ранее СМИ утверждали, Рамирес не перешёл в казанский клуб из-за проблем при медосмотре. Позже один из украинских журналистов заявил, что Рамирес отказался от предложения «Рубина» из-за нежелания участвовать в финансовых махинациях казанского клуба.
22-летний венесуэльский форвард в сезоне-2020/21 провёл 33 матча за словацкий «ДАК», в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.
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