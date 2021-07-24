Сканавино рассказал, как применил полученный в «Зените» опыт в сборной Италии на Евро-2020

Тренер «Зенита» по физической подготовке Андреа Сканавино рассказал о работе в тренерском штабе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020. Напомним, Италия стала победителем турнира.



«В сборной Италии ничего особенного не придумывал. Всё обычно, как в «Зените». И потом, мы были единственной командой на Евро, которая в каждом матче делала по пять замен. Это очень помогало. Тем более что со скамейки выходили тоже очень хорошие игроки.

Сборы перед Евро — это был достаточно короткий период. Устать точно не успел. Вообще, в своей работе постоянно думаю, что и как можно улучшить. И в этом плане, как ни странно, здорово помог период пандемии в «Зените». Вы помните, в сезоне-2019/2020 прервали чемпионат, надо было поддерживать команду в форме даже на карантине, затем в непростых условиях готовить её к возобновлению сезона. В общем, жизнь заставляла искать что-то новое. Мы с Иваном Карминати ежедневно обсуждали график тренировок в таких условиях, что-то придумывали. Этот опыт очень пригодился в сборной на Евро. Кстати, хочу сказать, что атмосфера тогда в «Зените» и сейчас в сборной Италии были очень похожими. В том плане, что минус нахождения в, по сути, замкнутом пространстве команды смогли обернуть себе в плюс. За счёт классной атмосферы в коллективе. Это очень сплотило и «Зенит», и «Скуадру Адзурру», а потом помогло на едином дыхании выиграть чемпионаты России и Евро.



Поддержку «Зенита» на Евро чувствовал. И очень благодарен команде за то, как она меня поддерживала. Мне это было очень приятно и важно. Не меньше благодарен тренерскому штабу во главе с Сергеем Семаком, который приехал поболеть за нас на полуфинал в Мюнхен со сбора в Австрии. И, конечно, все молодцы, что справились без меня и завоевали Суперкубок. Обязательно привезу золотую медаль Евро в Питер, чтобы всем показать", — приводит слова Сканавино «Матч ТВ».

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