«Челси» и «Ювентус» претендуют на экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Ромеро
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, пребывающий в статусе свободного агента, может в скором времени обзавестись командой.
Как сообщает ESPN, 34-летний футболист привлёк внимание «Челси» и «Ювентуса», которые наряду с другими клубами рассматривают вариант подписания голкипера. С момента ухода из стана «красных дьяволов» Серхио тренировался на родине, в Аргентине.
Ромеро начинал карьеру в «Расинге», после чего выступал за «АЗ Алкмар», «Сампдорию» и «Монако», а в 2015 году перебрался в «Манчестер Юнайтед». С манкунианцами он завоевал Кубок Англии, Кубок лиги и национальный Суперкубок, а также выиграл Лигу Европы. Этим летом Серхио покинул клуб в связи с истечением контракта. В сборную Аргентины вызывается с 2009 года.
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