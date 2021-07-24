Фанаты «ПСЖ» провели акцию против перехода Поля Погба

Фанаты «Пари Сен-Жермен» не хотят видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC, болельщики провели акцию против трансфера. Они вывесили рядом с домашним стадионом клуба — «Парк де Пренс» — баннер, на котором написали следующее: «Погба, тебе стоит послушать свою маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает приобрести Погба этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент 28-летнего игрока Мино Райола обсуждал с парижанами условия контракта для своего клиента.
В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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