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В Ростове-на-Дону открыли памятную доску Виктору Понедельнику

В Ростове-на-Дону открыли памятную доску Виктору Понедельнику
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24 июля в доме 137/50 на улице Пушкинской установили мемориальную доску в честь легендарного советского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР Виктора Понедельника. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов».

Автор золотого гола сборной СССР в финальном матче Кубка Европы проживал по этому адресу со своими родителями. Право открыть монумент досталось сестре нападающего Светлане Понедельник.

Виктор Понедельник ушёл из жизни 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона была организована минута молчания. 19 февраля Губернатор Ростовской области подписал документ об изменении названия бывшего домашнего стадиона «Ростова» «Олимп-2», арена стала называться «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника».

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